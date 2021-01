Auto fuori strada in A21, code e disagi

CREMONA (8 gennaio 2021) - A causa di un fuori strada avvenuto attorno alle 10 in A21, all'altezza dell'autogrill di Cremona, si sono formate lunghe code nella tratta autostradale verso il Piacentino. Disagi per gli automobilisti, ferite da codice giallo per il guidatore. Sul posto vigili del fuoco di Cremona, automedica e ambulanza della Cremona Soccorso.

