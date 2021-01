Tredici clienti nel bar, a Soresina sanzioni e chiusura temporanea del locale

SORESINA (8 gennaio 2021) - Ennesimo episodio in provincia di un locale pubblico chiuso dai carabinieri per non aver rispettato le normative anti-Covid. Stavolta è successo a Soresina nel giorno dell'Epifania, quando i militari hanno accertato la presenza di tredici clienti intenti a consumare bevande all'interno di un bar ubicato in via Biasini e gestito da una 52enne di Orzinuovi, residente a Soresina. Tutti i clienti sono stati sanzionati per non aver rispettato la distanza interpersonale tra loro, mentre alla titolare del locale è stato contestato l'illecito amministrativo, con il provvedimento di chiusura del bar per 5 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO