Locomotore deraglia in stazione e colpisce palo della luce

CREMONA (8 gennaio 2021) - Incidente per fortuna senza conseguenze per le persone, poco dopo la mezzanotte in stazione. Un locomotore in fase di manovra è deragliato dai binari ed ha terminato la propria corsa contro un palo della luce. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, di personale del 118, degli uomini della Polfer e della Questura.

