Piloni: «Didattica a distanza fino al 24, poveri ragazzi!»

MILANO (7 gennaio 2021) - Scuola tutto da rifare. Dopo la decisione della Regione Lombardia di allungare la didattica a distanza per gli studenti delle superiori fino al 24 gennaio, non sono mancati i commenti e le critiche. Questo il post pubblicato dal consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) sulla sua pagina Facebook: «A proposito di #Scuola. Regione Lombardia ha deciso di "proseguire le lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. La decisione sarà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio. Che dire: poveri ragazzi. Con una nota stampa Regione vanifica il lavoro fatto da sindaci, provveditori, dirigenti scolastici, prefetture, agenzie del trasporto pubblico che, in queste settimane, hanno lavorato per garantire il trasporto in sicurezza degli studenti. Uscirà l'ordinanza, ma è necessario che qualcuno spieghi bene questa decisione. A partire da rendere pubblico il verbale del Comitato Tecnico Scientifico Lombardo riunitosi oggi».

