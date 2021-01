Don Primo Mazzolari, domenica 10 l'annuale visita alla cascina natale San Colombano

CREMONA (7 gennaio 2020) - Quest’anno viene anticipata a domenica 10 gennaio, ore 16, l’annuale visita alla cascina natale San Colombano, in occasione dell’anniversario della nascita di don Primo Mazzolari, avvenuta il 13 gennaio 1890. Il ritrovo è il piazzale della parrocchia del Boschetto, frazione di Cremona, adottando tutte le precauzioni anti-covid . Come sempre l’incontro è dedicato all’impegno per la pace, il disarmo, la giustizia. In questa occasione verrà ricordata con riconoscenza e affetto anche la figura di don Giuseppe Giussani, presidente della Fondazione don Primo Mazzolari di Bozzolo dal 1992 al 2009. Tra le testimonianze previste quelle di don Antonio Agnelli, Carla Bellani, don Mario Aldighieri, Marco Pezzoni. Organizzano Tavola della pace di Cremona, Pax Christi, Circolo Acli Oscar Romero, Forum per la pace e il diritto dei popoli ”Primo Mazzolari” di Cremona, Movimento Federalista Europeo, Forum delle idee.

