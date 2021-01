Trovato il corpo di un anziano, giallo al porto canale

CREMONA (7 gennaio 2021) - E' stato rinvenuto questo pomeriggio nelle acque del fiume Po al porto canale in via Roncobasso il corpo dell'83enne Domenico Leccese, residente nel Milanese a Segrate, e scomparso dallo scorso 16 dicembre.

I figli dell'uomo ne avevano denunciato la scomparsa, caso ripreso anche dalla trasmissione «Chi l'ha visto». Leccese - che non dimostrava per nulla i suoi anni - era uscito al mattino in auto per sbrigare delle commissioni ma non era più rientrato a casa. Da qualche anno si dedicava a una imbarcazione ancorata al porto canale di Cremona che stava costruendo pezzo per pezzo. E proprio sulla strada per Cremona era stato avvistato mercoledì 16 dicembre. Poi più nulla. Questo pomeriggio il triste ritrovamento. Sul luogo sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e la polizia. Giallo sulle cause della morte.

