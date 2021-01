«Stiamo lavorando per garantire il rientro a scuola in sicurezza »

CREMONA (7 gennaio 2021) - "A seguito dell'incontro coi dirigenti scolastici tenutosi nella mattinata di oggi - ha detto Fabio Molinari, dirigente scolastico dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona - , possiamo affermare che in completa sintonia con la Prefettura di Cremona stiamo lavorando per garantire le migliori condizioni per garantire un rientro in serenità nelle aule scolastiche a partire dal prossimo 11 gennaio. Ringrazio il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, che coordina il Tavolo di lavoro, così come tutti coloro che vi partecipano. Il Tavolo ha permesso di condividere pensieri e riflessioni utili, in modo molto evidente, per realizzare le migliori soluzioni e per offrire agli studenti una ripresa efficace e tranquilla del percorso scolastico".

