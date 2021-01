Più sicurezza al passaggio a livello

CASTELLEONE (8 gennaio 2021) - Completata la messa in sicurezza del passaggio a livello di via Bressanoro: l’attraversamento ferroviario era rimasto scoperto, ovvero senza protezioni per le linee aeree ad alta tensione, due mesi fa, in seguito alla manovra di un camion che aveva centrato i cavi di acciaio, danneggiando seriamente anche i tralicci portanti della trazione elettrica. Da qui, causa l’elevato rischio di cedimento delle strutture, con possibile ricaduta sui binari, la decisione di Rfi di rimuovere gli schermi e sostituirli. L’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana si è concretizzato ieri mattina.

Su quello stesso passaggio a livello, nei mesi a venire, dovrebbero concentrarsi altri sopralluoghi e soprattutto altri interventi. Partirà da lì infatti il piano di superamento che il Comune di Castelleone ha impostato con la Regione e con Rfi, finalizzato all’eliminazione delle barriere metalliche mediante un sottopassaggio e la costruzione di una strada di arrocco parallela alla ferrovia. Investimento per il quale è in corso il reperimento dei fondi necessari e che segnerebbe la fine delle lunghe, quotidiane, attese dietro le sbarre per un elevato numero di automobilisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO