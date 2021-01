Addio al nonno vigile Bozzetti

SESTO ED UNITI (8 gennaio 2021) - Se n’è andato in un soffio, Giorgio Bozzetti. Il malore che lo aveva colpito all’improvviso lo scorso 29 dicembre a 71 anni, nella sua abitazione di via delle Genziane, purtroppo non gli ha lasciato scampo. Con la sua scomparsa il paese perde uno dei volontari più attivi, quelli che parlano muovendo prima di tutto le braccia. Dopo una vita di lavoro come impiegato alle Ferrovie, aveva deciso di dedicare il tempo libero della pensione agli altri. Faceva il nonno vigile da molti anni e per lungo tempo è stato anche uno dei pilastri portanti della Pro loco. Oltre alla moglie Alfreda, ex parrucchiera molto conosciuta a Sesto, lascia nel dolore il figlio Andrea, la nuora Barbara, i nipotini Enrico ed Enea e gli altri parenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO