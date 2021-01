Maschio Fienagione completa l'operazione di fusione a Maschio Gaspardo

CREMONA (7 gennaio 2021) - Si è perfezionata il 31 dicembre 2020 l’operazione di fusione di Maschio Fienagione S.p.A. con Maschio Gaspardo S.p.A. Maschio Fienagione era già parte del Gruppo Maschio Gaspardo dal 2014, a seguito dell’acquisizione della storica azienda cremonese Feraboli S.p.A.

L’operazione rientra nel progetto di ottimizzazione dell’assetto societario, consentendo un miglioramento dei sistemi di governance e riducendo ulteriormente i costi amministrativi delle due società coinvolte. Grazie alla fusione, inoltre, saranno possibili nuove sinergie e una semplificazione dei flussi di produzione e distribuzione.

Il nuovo assetto societario consentirà ai dipendenti, cui saranno mantenute le condizioni contrattuali in essere, di beneficiare di un contesto dinamico e di godere di maggiori opportunità di crescita professionali all’interno di un gruppo aziendale ove gli investimenti votati allo sviluppo rappresentano uno degli elementi distintivi.

La fusione si inserisce nel Piano Industriale 2019-2022, condotto dall’amministratore delegato Luigi De Puppi, nell’ambito di un programma volto all’ulteriore aumento dell’efficienza operativa del Gruppo a livello internazionale. Maschio Gaspardo punta ora alla crescita e al rafforzamento del business anche attraverso il consolidamento della presenza del Gruppo nei mercati ad alta potenzialità (Cina, Giappone, Sud-Est Asiatico e Nord America), che si svilupperà sia per via interna sia grazie a partnership strategiche. Il Piano prevede anche un maggior presidio dei mercati dove la presenza del Gruppo è ancora marginale, come Africa e Sud America.

Un ulteriore driver di sviluppo strategico è il potenziamento della piattaforma dei prodotti dedicati alla fienagione, con le rotopresse a geometria e camera variabile come fiore all’occhiello, con investimenti orientati all’aumento della profondità di gamma e agli sviluppi nell’ambito dell’elettronica e della connettività delle attrezzature progettate e prodotte a Cremona.

“La fusione tra Maschio Fienagione e Maschio Gaspardo rappresenta per noi un passo ulteriore per un’efficace riduzione dei costi a favore di un’ottimizzazione della struttura e dei processi – ha commentato Mirco Maschio, Presidente di Maschio Gaspardo –. Questo ci consentirà un posizionamento ancora più solido sui mercati in cui operiamo, dandoci slancio verso la continua espansione”.

“Tra gli obiettivi di questa operazione – ha aggiunto Andrea Maschio, Presidente di Maschio Holding S.p.A. –, anche la creazione di nuove sinergie, fondamentali per continuare a sviluppare prodotti sempre all’avanguardia. L'ausilio di nuove tecnologie e dell'elettronica è ormai insostituibile e funzioni come la connettività, la possibilità di raccogliere e interpretare i dati relativi alle lavorazioni per la massimizzazione dei profitti dei nostri clienti, sono ormai parte integrante di una realtà che sta crescendo e assumendo un ruolo sempre più importante anche in agricoltura.”

