Il ritorno in classe a Cremona

CREMONA (7 gennaio 2021) - In fila, distanziati, il cielo alle 8 sa ancora di notte, gli occhi sono assonnati, sorrisi di maestre e professoresse si intuiscono da sotto le mascherine: sono queste alcune immagini dalla scena del ritorno in classe per i bimbi delle primarie e studenti delle medie. Oggi, ciò che un tempo era normale, diventa straordinario... e come tale è vissuto, e come tale si fa racconto degno di essere narrato... la paura della terza ondata aleggia... ma questa mattina per tutti l'importante è esserci, essere in classe, vedersi, toccarsi... a distanza.

