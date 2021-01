Lo storico barbiere chiude bottega dopo 54 anni

PIEVE SAN GIACOMO (7 gennaio 2021) - Dopo 54 anni di «barba e capelli» nel suo negozio di Pieve San Giacomo, ha deciso di appendere le forbici al chiodo. Con il nuovo anno Paolo Avanzini, di Torre de’ Picenardi, ha chiuso definitivamente l’attività. Una chiusura avvenuta in due fasi: la prima lo scorso maggio per effetto della pandemia da Covid 19; la seconda per un problema cardiocircolatorio che sta costringendo Avanzini a un lungo processo di riabilitazione. Così abbassa definitivamente la saracinesca del suo negozio una persona che ha letteralmente dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia e che si è fatto conoscere non solo a Pieve e Torre, ma in tutta la zona per discrezione, cordialità e attaccamento alla propria professione. Una decisione presa dal 76enne, in accordo con la moglie Egle e con il figlio Cristian.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO