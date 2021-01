Covid, in provincia di Cremona 115 nuovi contagi e tre morti

CREMONA (6 gennaio 2021) - Netto incremento, rispetto agli ultimi giorni, del numero dei contagi da Covid in provincia di Cremona. Sono 115. Un numero che, però, va inquadrato in una crescita di tamponi effettuati a livello regionale e che rimane in ogni caso uno dei più bassi in Lombardia. Aumenta di nuovo il numero delle vittime: i morti causati dal Coronavirus sono tre, con il totale che sale a 1.255.

I test processati nel territorio lombardo sono 28.462, i nuovi positivi 2.952 e il tasso di positività 10,3% (ieri era 10,4% e l'altro ieri 10,5%). I guariti o dimessi sono saliti a 2.486 e i morti 92.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 28.462 totale complessivo: 4.959.414

i nuovi casi positivi: 2.952 (di cui 140 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 412.034 (+2.486), di cui 3.474 dimessi e 408.560 guariti

in terapia intensiva: 471 (-4)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.424 (+80)

i decessi, totale complessivo: 25.498 (+92)

I nuovi casi per provincia

Milano: +727 di cui 310 a Milano città

Bergamo: +136

Brescia: +681

Como: +159

Cremona: +115

Lecco: +88

Lodi: +89

Mantova: +274

Monza e Brianza: +175

Pavia: +291

Sondrio: +77

Varese: +95