Carambola in via Giordano, auto finisce nel giardino

CREMONA (6 gennaio 2021) - Incidente con carambola, ieri sera, in via Giordano. Un'auto fuori controllo ha centrato una vettura parcheggiata davanti al civico 77 e l'ha catapultata all'interno del giardino di una villa. Gli occupanti della Peugeot 308 che ha provocato lo scontro si dati alla fuga.

Secondo una prima ricostruzione - la dinamica è al vaglio della polizia locale che è intervenuta con due pattuglie - il conducente della 308, nell'affrontare la curva all'altezza dell'oratorio di San Pietro, non è più stato in grado di governare l'auto ed è finito nella corsia opposta colpendo frontalmente una Fiat 500 parcheggiata. L'impatto ha praticamente distrutto la Peugeot e danneggiato gravemente l'altra vettura facendola precipitare, dopo aver abbattuto un muro di cinta, all'interno del giardino di una villa. L'uomo alla guida della Peugeot e i passeggeri si sono dileguati e sono tuttora ricercati sia dai vigili che dai carabinieri, anch'essi intervenuti nel tentativo di rintracciare i fuggitivi. Indagini che, per altro, hanno già portato ad identificare il possibile conducente che risulta residente in un paese della provincia.

I veicoli distrutti sono stati rimossi con due carroattrezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco perché la 500, abbattendo il muretto e la relativa recinzione, aveva danneggiato le tubature a lato della strada. I pompieri hanno condotto verifiche su una eventuale perdita di gas. I lavori sono proseguiti sino all'una di notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO