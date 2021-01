Priorità alla scuola, sit-in l'8 gennaio in piazza del Comune

CREMONA (6 gennaio 2021) - «Lottare per tornare in presenza e in continuità significa, secondo noi, riprenderci quel ruolo di educatori, che la Dad (o Ddi) come «opportunità» ci ha ormai quasi completamente negato. Hanno rinchiuso la curiosità e la vitalità degli studenti in un rettangolino, lo stesso in cui hanno stipato la nostra professionalità, privandola della nostra personalità, della nostra formazione e preparazione, della nostra possibilità di costruire lezioni a partire dai loro dubbi, dalle loro domande, dal nostro essere insieme, perché gli studenti imparano gli uni dagli altri, dalle domande che emergono e dalle risposte, sempre provvisorie, che ci diamo».

È questo un passaggio della «Lettera dei docenti di Priorità alla scuola» che è comparsa negli istituti deserti e che ha viaggiato nelle chat di insegnanti, studenti, genitori. Il lungo documento chiede rispetto per la comunità educante, chiede che i ragazzi possano tornare a vivere la scuola in presenza e mette in allerta sui danni che questa reclusione forzata davanti a un video può causare. Il movimento Priorità alla scuola ha diffuso la lettera ma l’idea è quella di promuovere una manifestazione di sensibilizzazione. «In città siamo una ventina di persone che hanno aderito al gruppo Priorità alla scuola — spiega Giorgia Cipeletti —. venerdì 8 gennaio vorremmo manifestare dalle 17 alle 18,30 in piazza del Comune. Abbiamo chiesto l’autorizzazione alla Digos per una cinquantina di manifestanti. L’idea è quella di far sentire la nostra voce nel centro della città, di mettere in evidenza come la condizione di chiusura e separatezza della scuola in questo momento sia grave, come i nostri ragazzi si trovino a vivere una situazione difficile per cittadini, uomini e donne in formazione». In questo senso la presenza in piazza sarà pacifica e volta a non abbassare l’attenzione sull’emergenza educativa in tempi di pandemia.