Nas in azione in un sushi e in un bar, 90 chili di alimenti sequestrati

CREMONA (6 gennaio 2021) - Novanta chili di prodotti alimentari sequestrati in un ristorante e in un bar, oltre ad alcune violazioni amministrative contestate ai due titolari - entrambi cinesi -dei locali. E' il bilancio delle attività di controllo dei carabinieri del Nas di Cremona, condotte tra l'ultimo giorno del 2020 e il 3 gennaio. Ispezioni effettuate nell'ambito dei controlli anti Covid, insieme ai carabinieri di Cremona.

Nel primo caso, i Nas hanno sequestrato 50 chili di alimentari semilavorati in un ristorante 'Sushi' perché privi di identificazione e tracciabilità. Al titolare, un cinese residente nel Bresciano, sono state contestate anche alcune violazioni amministrative che hanno portato l'ammontare della sanzione a 1.500 euro.

Analogo copione è andato in scena presso un bar. Anche in questo caso, il titolare cinese, ma residente a Cremona, oltre ad aver subito il sequestro di 40 chili di prodotti alimentari privo di tracciabilità e identificazione, si è visto notificare una sanzione di 1.500 euro per altre violazioni amministrative.