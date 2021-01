Cede la strada tra San Giuliano e Monticelli

MONTICELLI/CASTELVETRO (5 gennaio 2021) - Parziale cedimento della strada via Argine Pavesa Piombina tra San Giuliano di Castelvetro e Monticelli, in territorio di competenza di quest’ultimo comune. Un tratto di circa 100 metri è sprofondato e fortunatamente in quel momento non stavano transitando veicoli. Gli agenti della polizia dell’Unione hanno compiuto un sopralluogo e il comandante Massimo Misseri ha provveduto a diramare un avviso di allerta, attraverso le chat di controllo vicinato, per invitare all’attenzione e a non utilizzare quel tratto di strada. Nelle prossime ore seguiranno altri interventi.