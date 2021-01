Una vita per la politica, addio a Dante Baccinelli

POZZAGLIO (5 gennaio 2021) - Una vita per la politica: il territorio piange la scomparsa del 71enne Dante Baccinelli, ex sindaco di Persico Dosimo dal 1975 al 1990 e di Pozzaglio dal 1993 al 2002 e dal 2007 al 2017 e titolare del bar La Lanterna di via Roma a Pozzaglio. Politico appassionato e protagonista per circa 40 anni della vita amministrativa, Baccinelli è stato apprezzato per le capacità di relazionarsi con le persone al di là del colore politico.

