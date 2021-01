CREMONA (5 gennaio 2021) - Chiude il centro sociale Dordoni. Ad annunciare la fine dell'attività, sono gli stessi membri del collettivo con un post su Facebook. "Alle compagne e ai compagni di sempre, agli amici e alle amiche, vi scriviamo per comunicarvi la conclusione dell'esperienza politica del collettivo del Csa Dordoni di Cremona". Una decisione definita "sofferta" ma "intellettualmente onesta". Come ultima iniziativa, si legge nel post, verrà "organizzata una raccolta fondi per le spese legali delle compagne e dei compagni cremonesi".

