Ecco l'auto per Marika, così potrà realizzare il suo sogno

SORESINA (5 gennaio 2021) - E' stata una sorpresa la consegna dell'auto a Marika Ramazzotti, la 19enne di Soresina affetta da atrofia muscolare spinale, per la quale nei mesi scorsi un'amica aveva avviato una raccolta fondi on line. Il mezzo, attrezzato per il trasporto dei disabili, è stato donato dall'associazione Giorgio Conti di Cremona, permetterà alla ragazza di realizzare il suo sogno: iscriversi e frequentare l'università.