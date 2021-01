Hashish e marijuana, denunciato baby spacciatore

CASTELLEONE (5 gennaio 2021) - Baby spacciatore denunciato dai carabinieri. Un minorenne di Castelleone è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e per aver violato il coprifuoco.

I fatti risalgono a ieri notte, quando i militari della stazione di Montodine hanno fermato un'auto durante un servizio predisposto per far rispettare le norme anti Covid. Il minore, uno degli occupanti della vettura, era in possesso di 107 grammi di hashish, uno spinello e un bilancino di precisione. I carabinieri hanno quindi perquisito l'abitazione del giovane, trovando altri 24 grammni di marijuana.

