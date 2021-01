Scorie nucleari, ecco la mappa del maxi deposito: non c'è Caorso

CAORSO (5 gennaio 2021) - Svelata, dopo anni di attesa, la Cnapi: mappa dei 67 siti nazionali idonei ad ospitare il maxi deposito di scorie nucleari. È consultabile sul sito Sogin https://www.depositonazionale.it/ e conferma l’assenza di Caorso, dove si trova il più grande impianto atomico italiano. Al Nord sono indicati 8 siti in Piemonte, in Toscana ci sono Pienza in provincia di Siena e Campagnatico in provincia di Grosseto, in Sicilia diverse aree idonee nelle zone di Trapani e Palermo, in Sardegna indicati ben 24 siti idonei, 22 a Viterbo. E poi riecco la Basilicata: a quasi vent’anni dalla battaglia di Scanzano Ionico contro il deposito, vengono indicate varie aree fra cui la zona di Matera (e Altamura) e Montalbano Jonico. Una mappa destinata a fare discutere. Ora parte ufficialmente la fase di consultazione dei documenti - due mesi - per individuare un’unica area fra queste 67. Lì sarà costruito il deposito nazionale. La fretta è legata anche al fatto che l’uranio di Caorso trattato in Francia dovrebbe tornare fra non molto.