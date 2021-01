In calo frodi e furti d’identità

CREMONA (5 gennaio 2021) - Si sono più che dimezzate le frodi creditizie mediante furto di identità registrate sul territorio cremonese nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulle Frodi Creditizie e i furti di identità realizzato da Crif-MisterCredit, secondo cui in Lombardia i casi sono passati dai 2.305 del primo semestre 2019 ai 1.345 dello stesso periodo 2020 e, in particolare in provincia di Cremona sono scesi da da 73 a 30. Per quanto riguarda la distribuzione del fenomeno in Lombardia, il nostro territorio è fra quelli dove si registrano meno frodi: a pari merito con Lodi, meglio di noi nel 2020 solo Sondrio e Lecco.

L’Osservatorio analizza le frodi creditizie mediante furto di identità, con il successivo utilizzo illecito dei dati personali e finanziari altrui per ottenere credito o acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene. Un illecito che comunque continua ad avere un impatto non trascurabile sul credito alle famiglie: nel periodo di riferimento, in Italia i casi rilevati sono stati oltre 11.200 per un danno stimato che supera i 65 milioni di euro, mentre l’importo medio della singola frode si è attestato a 5.792 euro, in aumento del +24,2% rispetto a quello rilevato nei primi sei mesi del 2019. Per quanto riguarda nello specifico la Lombardia, sono stati 1.345 i casi di frode registrati nel primo semestre 2020, dato che posiziona la regione al 2° posto della graduatoria nazionale alle spalle della Campania (1.530 casi) e davanti a Lazio (1.322) e Sicilia (1.192).

