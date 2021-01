Il pioppo crolla sulla santella, paura

SAN BASSANO (5 gennaio 2021) - Il peso della neve non l'ha fatta capitolare all'istante; l'ha logorata per qualche giorno fino a farla cedere. E quando è crollata ha travolto il tetto della santella mariana sottostante. La struttura portante è rimasta intatta; la copertura invece è stata schiacciata da un peso enorme. Quello di un pioppo bianco ad alto fusto, caduto nei giorni scorsi all'interno dell'area Due Ponti: la principale area verde pubblica di San Bassano, di norma aperta ai visitatori. Il sindaco Giuseppe Papa l'aveva chiusa preventivamente per evitare situazioni di pericolo, oltre che assembramenti. Scrupolo che si è rivelato lungimirante, perché se il tronco fosse precipitato mentre qualcuno, come talvolta capita, sostava raccolto in preghiera davanti alla cappella, ciò che adesso viene derubricato come semplice incidente sarebbe potuto degenerare in tragedia. Il crollo si è verificato nel punto più a sud del parco giochi, a pochi metri dalla passerella pedonale di via Castelmanfredo, altro luogo (in circostanze abituali) di grande passaggio. La pianta verrà rimossa nei prossimi giorni, appena i volontari dell'Anai e il Comune riusciranno a organizzare l'intervento.

