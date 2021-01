Covid, in provincia di Cremona 18 nuovi casi e un morto

CREMONA (4 gennaio 2021) - Un morto e 18 contagi. E' il bilancio odierno della diffusione del Coronavirus in provincia di Cremona. Le vittime, dall'inizio della pandemia, salgono a 1.249, e le persone contagiate a 14.675. In regione continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-40). A fronte di 8.161 tamponi effettuati sono 863 i nuovi positivi (10,5%, ieri 12,9%). I guariti/dimessi sono 5.104.

La situazione in Lombardia

- i tamponi effettuati: 8.161 totale complessivo: 4.918.162

- i nuovi casi positivi: 863 (di cui 49 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 407.902 (+5.104), di cui 3.509 dimessi e 404.393 guariti

- in terapia intensiva: 484 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.227 (-40)

- i decessi, totale complessivo: 25.344 (+27)

I nuovi casi per provincia

Milano: 243 di cui 89 a Milano città

Bergamo: 38

Brescia: 302

Como: 37

Cremona: 18

Lecco: 21

Lodi: 9

Mantova: 66

Monza e Brianza: 73

Pavia: 29

Sondrio: 0

Varese: 14