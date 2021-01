VIDEO Ristoratori esasperati protestano davanti alla Prefettura

CREMONA (4 gennaio 2021) - Il comitato spontaneo degli esercenti cremonesi torna in piazza. La nuova manifestazione, in programma alle 15.30 davanti alla Prefettura, è intitolata ‘Il black carpet della ristorazione’: i partecipanti stenderanno un tappeto nero su cui adageranno piatti e stoviglie. «Con questa protesta – spiega la portavoce Lina Grazioli – vogliamo ancora una volta porre l’attenzione delle istituzioni sulla situazione drammatica che sta vivendo il nostro settore che, nel periodo più importante dell’anno e nei mesi di maggiore affluenza di clientela, ha potuto aprire solamente dieci giorni, non coincidenti con le festività natalizie. Questa chiusura irresponsabile e immotivata ha provocato l’ennesimo disastro economico alla nostra categoria, già ampiamente provata dal primo lockdown, senza che siano arrivati nessuno degli aiuti tanto decantati e pubblicizzati. Il governo ha l’abitudine di riempirsi la bocca di parole come ristoro, aiuto e sostegno, ma la realtà è che per il momento sono solo proclami vuoti a cui non sono seguiti i fatti. Per questo secondo lockdown ci è stata promessa una pioggia di denaro. Ma, fino ad oggi, le nostre tasche restano vuote».

