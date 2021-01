Violate le norme anti-Covid, chiuso per 5 giorni il Bar Piccioni

VESCOVATO (4 gennaio 2021) - Il Bar Piccioni di piazza Roma è stato chiuso per la durata di 5 giorni dopo che i carabinieri, sabato scorso alle 13, hanno trovato all'interno del locale 8 clienti (sanzionati per non aver rispettato la distanza interpersonale tra loro) intenti a consumare bevande. E' così scattato automaticamente il provvedimento ai sensi dell'articolo 3 del Dpcm del 3 dicembre scorso.

