Involucri di droga sotto i sedili dell'auto, nei guai giovane di Stagno Lombardo

CREMONA (4 gennaio 2021) - Un giovane di Stagno Lombardo è stato denunciato dai carabinieri di Cremona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato sabato 2 gennaio in via del Giordano durante un controllo, occultati sotto i sedili posteriori della sua auto sono stati rinvenuti involucri contenenti 6 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana, 1 grammo di hashish e vario materiale per la pesa e il confezionamento delle dosi di droga. Oltre la denuncia e il sequestro delle sostanze stupefacenti, il giovane è stato sanzionato per aver violato le normative anti-Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO