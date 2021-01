Il rifugio del mattone: i prezzi hanno tenuto

CREMONA (4 gennaio 2021) - Nonostante le difficoltà legate agli effetti della pandemia e la sostanziale paralisi delle compravendite nel periodo più duro del primo lockdown, nel 2020 il mercato immobiliare lombardo ha superato le attese proprio nella regione maggiormente colpita dal Covid, con un incremento del 9,2% dei valori di vendita rispetto al 2019; incremento che porta il prezzo medio a 1.831 euro al metro quadro. Positivi anche i risultati relativi all’ultimo trimestre dell’anno, che registra un incremento del 4,3%.

Secondo i dati diffusi dal portale immobiliare Idealista, dunque, volano i prezzi delle case in Lombardia, e la provincia di Cremona è quinta tra i sette territori che hanno chiuso l’anno in positivo: +1,20% la variazione del prezzo medio registrata nel corso degli ultimi dodici mesi (fino ad un valore di 1.072 euro al metro quadro, il più basso in Lombardia), contro una variazione dell’ultimo trimestre pari all’uno per cento; mentre tra novembre e dicembre i numeri sono rimasti immutati. Il massimo storico delle quotazioni era stato registrato nel novembre 2012 (1.495 euro al metro quadro) , e rispetto ad allora la variazione del prezzo ha fatto segnare un crollo verticale del 28,3%.

