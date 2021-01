Neve, sale e poi pioggia: strade da rattoppare

CREMONA (4 gennaio 2021) - Candore e magia della neve hanno ormai lasciato il posto ai disagi, prevedibili e inevitabili considerato anche lo spargimento di sale, ma non per questo meno fastidiosi. Uno su tutti: le buche, o sarebbe meglio dire voragini, che si sono formate lungo strade provinciali e comunali. Praticamente nessuna esclusa. Gli interventi di riparazione partiranno già oggi, meteo permettendo, dando priorità ai punti più critici e trafficati come ad esempio la tangenziale. Marco Pagliarini, dirigente Aem a cui compete la manutenzione delle strade comunali, spiega: «Ammesso che la pioggia ci dia tregua saremo al lavoro con due squadre. Le condizioni meteo sono fondamentali per la buona riuscita degli interventi di riparazione perché procediamo con asfalto a freddo, di conseguenza procedere con la pioggia significherebbe buttare i soldi. La priorità è sicuramente la tangenziale, sia per i volumi di traffico maggiori sia per le condizioni dell’asfalto». Si tratta di rattoppi, mentre per le eventuali riasfaltature si andrà a primavera.

