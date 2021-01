Intelligenza artificiale, Grazioli nei top d’Europa

SONCINO (3 gennaio 2021) - CioApplicationsEurope è una rivista di settore specializzata nell’hi-tech che ogni anno stila la lista delle 10 aziende futuristiche più importanti d’Europa. Per il 2021, nell’Olimpo dei grandi, è finita anche Vedrai. Il suo fondatore e amministratore delegato, Michele Grazioli, è un soncinese di 25 anni già finito sotto i riflettori a stretto giro perché, oltre a essere un volontario degli Amici della Rocca nel suo paese, è stato eletto da Forbes come uno dei 100 giovani più influenti d’Italia accanto a Valentina Ferragni (sorella e socia di Chiara), Mahmood (cantante e vincitore di Sanremo) e Benedetta Porcaroli (attrice in Baby su Netflix). Mentre sulla rete si accavallano parole di stima in ogni lingua del Continente, dal borgo arriva il commento dei suoi colleghi appassionati di storia e monumenti, forse meno vicino all’Esperanto ma sicuro più incisivo: «Michele? Trop brao!».

