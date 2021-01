La prima linea immunizzata: «Sta andando tutto bene»

CREMONA (3 gennaio 2021) - È stato uno dei volti della lotta contro la pandemia e il primo a ricevere il vaccino Anti-Covid a Cremona. Ad una settimana di distanza dalla data storica del 27 dicembre (Vaccine Day europeo) il dottor Angelo Pan, primario di Malattie infettive al Maggiore, non nasconde la sua soddisfazione: «Sto bene e non ho avuto alcun effetto collaterale». Il dottor Riccardo Mancini è il primo medico di medicina generale ad essersi vaccinato a Cremona contro il Covid, rappresentante della prima linea e di una categoria di sanitari che ha pagato un alto tributo di vite umane al virus anche sul territorio cremonese. Anche lui vive con serenità l’attesa del 18 gennaio, giorno in cui è stato fissato il richiamo per i primi 50 sanitari vaccinati. «Solo un lieve dolore al sito di inoculo per una giornata, per il resto nessun sintomo». La pneumologa Antonella Arcadu è stata il primo dipendente dell’Asst di Crema ad essere vaccinata una settimana fa a Cremona. Davide Barbato, soccorritore della Croce Rossa di Cremona, è stato tra i più giovani a ricevere il vaccino anti-Covid il 27 dicembre scorso. «E’ stata una scelta precisa del comitato per lanciare un messaggio ai miei coetanei».

