Esplosione di clic, sono 118 milioni: boom del 56%

CREMONA (3 gennaio 2021) - 100 milioni di visualizzazioni con una crescita del 56 per cento rispetto al 2019, sfiorati i 10 milioni di utenti unici, l’ingresso nella top 100 nazionale dei siti internet di informazioni. È questo, in estrema sintesi e nei suoi numeri più clamorosi, il 2020 straordinario che ha sancito la definitiva esplosione di www.laprovinciacr.it, il sito del giornale La Provincia di Cremona e Crema. Tutti i parametri che Google Analytics considera fondamentali per determinare il successo e la popolarità della presenza sul web sono in vertiginosa crescita: numero di clic, sessioni, persone connesse sono schizzati verso l’alto, la durata della sessione media è aumentata contemporaneamente alla diminuzione della frequenza di rimbalzo (ovvero la percentuale di persone che abbandonano il sito dopo aver visitato una sola pagina).

Le pagine visualizzate

Sono 118.906.783 dal primo gennaio al 31 dicembre del 2020. Le notizie lette, rispetto al 2019 quando erano state 76.199.545, sono aumentate del 56,05 per cento. Una crescita impetuosa che sarebbe riduttivo imputare soltanto alla pandemia. È sufficiente scorrere, nella pagina a fianco, la top ten delle news più cliccate per verificare che il Coronavirus non ha monopolizzato l’interesse dei nostri lettori.

Le sessioni

Nell’anno appena terminato sono aumentate del 53,85 per cento, passando da 32 milioni a oltre 49. Per sessione, si intende il numero di azioni poste in essere da ogni utente sul sito: si tratta, dunque, di un indicatore del grado di coinvolgimento del pubblico rispetto ai contenuti proposti.



Utenti

Le persone che si sono collegate a www.laprovinciacr.it nel 2020 sono state 9.759.339. Un numero incredibile, non solo ragionando in termini di territorio provinciale che supera di poco i 350 mila abitanti. Gli utenti unici, inoltre, sono aumentati del 35 per cento rispetto all’anno precedente e si sono dimostrati maggiormente interessati ai contenuti del sito. Prova ne sono la crescita del rapporto tra pagine e sessioni che si è attestata a 2,41, quella della durata media della sessione (1 minuto e 49 secondi) e la discesa della frequenza di rimbalzo a 41,80 per cento.



L’identikit del lettore

I lettori del sito de la Provincia sono in lieve maggioranza donne (52,4 per cento) e hanno un età compresa tra i 25 e i 54 anni (63 per cento). Nel corso del 2020, per altro, è raddoppiata la percentuale degli utenti più giovani, quelli tra i 18 e i 24 anni che ha superato l’8 per cento. Resiste un 38 per cento di persone che superano i 55 anni, metà delle quali sono over 65.

Per stragrande maggioranza, i nostri utenti risiedono in Italia, ma gli accessi registrati lo scorso anno sono riferibili a 217 paesi nel Mondo: una persona si è collegata addirittura dalle isole Samoa.



La conferma del mobile

Il 2020 ha ulteriormente consolidato una tendenza in atto da tempo: la preferenza accordata allo smartphone nella consultazione delle news da parte dei lettori. Una tecnologia scelta dal 78,51 per cento degli utenti (nel 2019 erano il 73,58 per cento). Quota «erosa» al più tradizionale desktop e al tablet.



Nel gotha nazionale

Un’altra grande soddisfazione del 2020 è derivata dall’ingresso, avvenuto in più occasioni, nella Top 100 dell’informazione, stilata mensilmente da Audiweb, la società che raccoglie e pubblica i dati di audience di internet in Italia, compresi i contenuti editoriali on line. Il sito internet de La Provincia di Cremona e Crema, piccola realtà in mezzo ai giganti nazionali dell’informazione, si è ritagliata un ruolo di primo piano grazie alla qualità del proprio prodotto.

Restyling del sito Dopo un anno di crescita eccezionale e con numeri straordinari, www.laprovinciacr.it non si ferma e rilancia con una grande sorpresa per tutti i nostri affezionati lettori. Dopo il lancio del nuovo sfogliatore — il sistema che permette di leggere l’edizione digitale del giornale La Provincia di Cremona e Crema, ovunque ci si trovi e da qualsiasi dispositivo, anche senza l’app — avvenuta a metà novembre, è ormai tutto pronto per l’imminente varo del restyling del sito. Un rinnovamento che sarà tangibile non solo dal punto di vista grafico, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto della fruizione da parte degli utenti. Soprattutto da chi utilizza lo smartphone. Al momento, non è possibile svelare ulteriori dettagli, ma quello che si prepara a sbarcare su pc, smartphone e tablet dei cremonesi renderà la navigazione più coinvolgente, intuitiva e gratificante. Il lancio è imminente, restate connessi ai nostri canali social per tutte le novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO