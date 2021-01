Cremona, San Silvestro blindato: in città solo 9 multe

CREMONA (1 gennaio 2020) - Quella di San Silvestro doveva essere una notte blindata, all’insegna della massima sicurezza, e così è stata. Anche grazie al rispetto delle regole condiviso dalla pressoché totalità delle persone residenti in provincia: un’altra prova della determinazione e dell’elevato senso civico dei cremonesi. I servizi predisposti nei giorni scorsi sulla base delle indicazioni fornite dal prefetto, Vito Danilo Gagliardi, hanno visto la mobilitazione di centinaia di uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle varie Polizie locali che operano in provincia, a cominciare dalla Municipale di Cremona.

Gli agenti della Polizia locale hanno sottoposto a verifica poco più di sessanta persone. Nove di loro sono state multate perché trovate in strada nella fascia oraria del coprifuoco (tra le 22 e le 7) senza un giustificato motivo. Tra esse ci sono due casi da segnalare. Il primo riguarda un uomo che, visibilmente alticcio, è stato sottoposto ad alcol test, che ha palesato un livello di quattro volte oltre il limite (2.01 grammi per litro di sangue; la soglia oltre la quale si procede è 0,5). Il secondo episodio degno di nota riguarda un altro automobilista che ha tentato di forzare il posto di blocco ed è stato subito bloccato dai vigili. Per lui, oltre alla sanzione per il coprifuoco violato, anche un verbale per non essersi fermato all’alt.

