Lacrime per Barboglio, musicista e volontario

ANNICCO (2 gennaio 2020) - Era la voce di un gruppo musicale ma allo stesso tempo il cuore di un’intera comunità. Nelle ultime ore del 2020, la formazione dei Pit Pot e in generale tutti gli annicchesi hanno perso una delle loro colonne: Giuseppe Barboglio, 70 anni, si è arreso a un male incurabile. ‘Il Pac’, soprannome che lo precedeva anche al di fuori del territorio comunale, ha iniziato a esercitare la passione per la musica sin dai tempi dell’oratorio quando, con i primi complessini, insegnava ai suoi allievi come suonare anche le canzoni più difficili. Oltre che musicista, Barboglio era anche anima del volontariato: da presidente della locale sezione Auser ha sempre supportato il Comune e la parrocchia nell’organizzazione di eventi e nell’assistenza alle famiglie bisognose di un aiuto o anche, semplicemente, di un’attenzione. Oltre alla moglie, Barboglio lascia il figlio Francesco, il cui matrimonio, celebrato poco più di due mesi fa, ha rappresentato anche una delle ultime uscite pubbliche del padre. Il funerale è fissato questa mattina alle 10.30 in chiesa parrocchiale.

