Cenone abusivo in un capannone, otto persone multate

CREMONA (1 gennaio 2021) - Otto persone sorprese ad organizzare un cenone all'interno dei un capannone e altre cinque assembrate in piazza a dispetto del coprifuoco oltre a un'altra che non aveva la mascherina. Nella giornata di ieri e per tutta la notte di Capodanno i carabinieri del Comando provinciale di Cremona sono stati impegnati in una serie di controlli mirati al rispetto delle norme anti-Covid legate soprattutto al rispetto delle stringenti regole adottate per San Silvestro. I due interventi principali - in un contesto di evidente rispetto delle regole - sono stati effettuati a Credera Rubbiano e a Castelleone: 14 i multati.

A Credera Rubbiano, i carabinieri di Montodine hanno bloccato l'organizzazione del cenone di Capodanno che otto persone stavano organizzando, sperando di sfuggire ad occhi indiscreti, all'interno di un capannone. A Castelleone, invece, i militari della locale stazione, hanno sanzionato cinque romeni per assembramento in una piazza del paese e un'altra persona perché prima della mascherina.

