Rotaract attivo per cascina San Marco

SOSPIRO (31 dicembre 2020) - Il Distretto Rotaract 2050, con il supporto di tutti i club (in totale 29 collocati nella Lombardia Sud e Provincia di Piacenza) tendono la mano a Cascina San Marco. Dal mese di settembre è partita l’iniziativa 100% Service che vede impegnato il Distretto e i Club in una raccolta fondi tramite la vendita della confetture prodotte da ragazzi e ragazze con disabilità residenti presso Fondazione Sospiro e coinvolte nel progetto di inclusione sociale e occupazionale di Cascina San Marco.

«L’obiettivo del service – spiega il presidente distrettuale Lorenzo Basola, socio e past presidente del Rotaract Club Cremona – è duplice: da un lato, sostenere Cascina San Marco tramite la sola raccolta fondi (vendita di confetture) diffondendo il messaggio sul territorio e al di fuori della provincia e, dall’altro, tramite il ricavato della raccolta, viene portato avanti un altro service del Distretto che consiste nella donazione di tablet per la didattica a distanza a studenti del territorio meritevoli ma in difficoltà economiche. Da settembre ad oggi siamo arrivati a quasi 24 mila euro di raccolta fondi con 3.900 vasetti di marmellate venduti e 43 tablet donati agli studenti». Il tutto in un contesto particolare a causa dell’emergenza sanitaria.

