Ciclabili a Cavatigozzi e in via Giuseppina

CREMONA (31 dicembre 2020) - Nuova ciclabile e attraversamenti pedonali in sicurezza in via Giuseppina, prolungamento fino a via Spinadesco della pista che da via Milano raggiunge la palestra di Cavatigozzi e realizzazione di una nuova rotonda all’altezza del cimitero della frazione e, infine, intervento in via Sesto per moderare la velocità delle auto e migliorare la protezione delle fermate del bus. Lo prevede il piano «Strade sicure a Cremona, realizzazione di interventi per la riduzione della incidentalità stradale», di cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo dopo l’arrivo a metà dicembre del contributo regionale di 200 mila euro, sui 433 mila di costo complessivo.



«È un intervento importante - spiega l’assessore alla Mobilità, Simona Pasquali - con il quale veniamo incontro alle tante richieste di maggior sicurezza che arrivano dai cittadini, spesso preoccupati per la velocità delle auto. I lavori saranno completati nel 2021 e con l’occasione in via Giuseppina metteremo anche ordine nei parcheggi, il cui numero non diminuirà, ma anzi potrebbe anche crescere».

