Cremona e il suo territorio protagonisti su Le Figaro

CREMONA (30 dicembre 2020) - Il sindaco Gianluca Galimberti ha ricevuto il giornalista Stéphane Reynaud, caporedattore de Le Figaro, venuto in città per realizzare un reportage sulle eccellenze del territorio. Un incontro stimolante e ricco di contenuti, a cui hanno partecipato anche l’assessore al Turismo Barbara Manfredini e la responsabile del Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica Paola Milo.

Un'importante occasione per presentare i principali poli attrattori della città, la sua storia, i riconoscimenti ricevuti, i progetti presenti e futuri e per far conoscere le eccellenze produttive del nostro territorio. "L’interesse dimostrato della stampa internazionale e in particolare da questo importante quotidiano, il più longevo fra quelli ancora in pubblicazione in Francia, conferma quanto la nostra città sia sempre più considerata come una destinazione unica al mondo da scoprire e riscoprire".

Il reportage completo della visita verrà pubblicato il prossimo anno sul quotidiano oltre che nella versione online del sito Le Figaro.

