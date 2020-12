A Cremona consegnata la prima partita di vaccini anti-Covid

CREMONA (30 dicembre 2020) - La speranza è arrivata trasportata da una semplice furgone giallo del corriere espresso scortato dalla Polizia Stradale. Questa mattina attorno alle 10 all’Ospedale Maggiore di Cremona è stata consegnata la prima partita di vaccini anti-Covid Pfizer destinata all’avvio a livello territoriale della Fase Uno della più importante campagna vaccinale. Dopo le 50 dosi giunte a Cremona in occasione del simbolico V-Day, ecco le ulteriori 195 fiale - conservate in appositi contenitori per mantenere la temperatura di conservazione stabile - pari a 1.170 dosi che saranno somministrate dal 4 gennaio agli operatori sanitari del Maggiore e dell'Oglio. A riceverle, il dottor Andrea Machiavelli direttore del Servizio Farmacia di Asst Cemona che gestirà la loro conservazione, lo scongelamento e tutte le fasi preparatorie. Secondo il piano logistico di smistamento, le successive partite di fiale arriveranno a cadenza settimanale fino a raggiungere il quantitativo complessivo di 9.107 dosi previste e assegnate a livello regionale ad Asst Cremona (Cremona-Casalmaggiore).

