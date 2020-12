Covid: 'Vaccino? Sì grazie'

CREMONA (30 dicembre 2020) - Il 60-70% del personale di Asst Cremona ha aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid. Ed entro il 12 febbraio, riceverà la somministrazione. La Fase Uno, quella operativa, è iniziata ufficialmente. Con il Vax-Day, ad oggi sono solo 50 tra operatori sanitari e lavoratori ospedalieri cremonesi che hanno ricevuto il prezioso antidoto, l’obiettivo nelle prossime settimane sarà quella di distribuire le 9.107 dosi destinate a Cremona e Casalmaggiore e che ricomprendono anche quelle riservate alle Rsa (operatori e ospiti).

Come avvenuto per l’antinfluenzale stagionale, l’attività – gestita dal Servizio Vaccinazioni diretto dalla dottoressa Antonella Laiolo – sarà effettuata a scaglioni.

«Dal 4 gennaio, come previsto, partiremo con i dipendenti dell’ospedale Maggiore a Cremona – spiega entrando nei dettagli dell’organizzazione il direttore sanitario dell’Asst, Rosario Canino, in queste ore febbrili in costante contatto con Regione Lombardia per gestire il complesso piano vaccinale –. Dal 7 gennaio invece inizierà Oglio Po. Il ritmo sarà serrato perché l’obiettivo è quello di concludere questa prima tranche entro la prima metà di febbraio e concentrarci poi sulle Rsa. L’adesione in Asst è buona: una percentuale che raggiunge quasi il 70% ma che stimiamo possa crescere ancora visto che le adesioni non sono del tutto terminate».

Una partecipazione che avrebbe potuto anche essere superiore, secondo Canino: «Già, perché dal computo abbiamo dovuto escludere tutti i lavoratori che hanno contratto il Covid e nella nostra azienda sono stati parecchi – continua il direttore sanitario – . Dal conteggio poi è stato tolto anche il personale che presenta patologie per le quali la vaccinazione non è compatibile».

