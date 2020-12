Covid, in provincia di Cremona 38 nuovi contagi e 3 morti

CREMONA (29 dicembre 2020) - Tre morti e 38 nuovi casi si positività al Coronavirus in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Le vittime, dall'inizio della pandemia, salgono a 1.240 mentre le persone contagiate sono 14.317 (quasi 40 ogni mille abitanti).

Un dato da inquadrare in una giornata di miglioramento per quanto riguarda la situazione della Lombardia. In regione, infatti, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157). E scende anche il tasso di positività (dal 10,4% di ieri al 7,2%): a fronte di 11.607 tamponi effettuati sono i nuovi positivi sono 843. I guariti/dimessi sono 1.141.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 11.607 totale complessivo: 4.802.831

i nuovi casi positivi: 843 (di cui 47 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 393.995 (+1.141), di cui 3.120 dimessi e 390.875 guariti

in terapia intensiva: 498 (-14)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.634 (-157)

i decessi, totale complessivo: 24.958 (+49)

I nuovi casi per provincia

Milano: 256 di cui 206 a Milano città

Bergamo: 14

Brescia: 105

Como: 50

Cremona: 38

Lecco: 34

Lodi: 29

Mantova: 46

Monza e Brianza: 59

Pavia: 74

Sondrio: 42

Varese: 68