Schiaffi e insulti alla moglie in ospedale, 46enne egiziano allontanato da casa

SORESINA (29 dicembre 2020) - Ha schiaffeggiato e insultato la moglie in ospedale dove i coniugi sono ricoverati perché positivi al Covid. I carabinieri di Soresina hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare dell’allontanamento dalla casa famigliare emessa dal gip del tribunale di Cremona a seguito di un precedente deferimento in stato di libertà per maltrattamenti.

Protagonista un 46enne di origine egiziana residente a Soresina. Lo straniero era stato denunciato per maltrattamenti fisici e psicologici attuati nei confronti della moglie. In particolare è emerso che l’uomo picchiava abitualmente la compagna procurandole lesioni, e la insultava quotidianamente. L’ultimo episodio è avvenuto ieri, quando il 46enne ha colpito ripetutamente con schiaffi la moglie e l'ha insultata, incurante del fatto di trovarsi in ospedale.

