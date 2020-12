Ghiaccio, treni cancellati sulla Cremona-Fidenza

CASTELVETRO (29 dicembre 2020) - Causa ghiaccio sulla linea ferrata piacentina sono stati cancellati diversi treni della tratta Cremona-Fidenza che serve i territori di Castelvetro e Villanova: si tratta dei convogli numero 11014, 11026, 11030, 11013, 11025, 11029, 28596 e 28595.

Nel frattempo, in prefettura a Piacenza, è in corso una riunione per fare il punto soprattutto sui blackout che interessano circa un centinaio di famiglie fra Caorso e frazioni, Villanova e San Pedretto di Castelvetro.