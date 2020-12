Sopralluogo al ponte Verdi, Pizzetti: 'Cercare altri fondi per il nuovo tratto in alveo'

SAN DANIELE PO (29 dicembre 2020) - Sopralluogo questa mattina al ponte Giuseppe Verdi di San Daniele Po. Presenti i due presidenti delle province di Cremona e Parma, Mirko Signoroni e Diego Rossi, l'onorevole Luciano Pizzetti, i sindaci di San Daniele Po, Roccabianca, Polesine e Zibello, e i tecnici. Durante l'incontro è stato fatto un aggiornamento sullo stato dei lavori ed è emersa la proposta di non destinare i 20 milioni già stanziati per i lavori di consolidamento in zona golenale alla realizzazione del nuovo tratto di Ponte in alveo. L'onorevole Pizzetti, nello specifico, ha suggerito di cercare nuovi finanziamenti per la realizzazione di questo nuovo tratto.