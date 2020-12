Corso XX Settembre è una pista di pattinaggio: ci pensano i vigili

CREMONA (29 dicembre 2020) - Corso XX Settembre trasformato in una pista di pattinaggio. Questa mattina intervento straordinario degli agenti della polizia locale di Cremona che hanno dato un contributo decisivo per mettere in sicurezza la strada ed evitare cadute e disagi alla circolazione. Gli agenti, in particolare, hanno sparso il sale, aiutato le persone anziane in difficoltà ad attraversare la strada e sbloccato un furgone che non riusciva a percorrere il tratto in salita a ridosso della absidi del duomo.

La situazione resta delicata in diverse zone della città e l'invito è quello di prestare massima attenzione, muoversi con estrema prudenza e soltanto a fronte di reali necessità.