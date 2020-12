Strade come lastre di ghiaccio, altra raffica di incidenti

CASTELVETRO (29 dicembre 2020) - Diversi fuori strada fra ieri sera e questa mattina lungo le strade della Bassa Piacentina. A Mezzano Chitantolo di Castelvetro sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il comandante della polizia dell’Unione della Bassa ha informato che le provinciali 30, 585 e 10 (la Caorsana) si sono trasformate in lastre di ghiaccio e ha invitato all’attenzione limitando gli spostamenti. Durante la notte operai, volontari e mezzi comunali sono stati al lavoro per lo spargimento di sale e per ultimare la pulizia di alcune strade secondarie. Da segnalare che persiste, da ieri mattina alle 8.30, il maxi blackout che interessa diverse famiglie di Caorso e San Pedretto. Enel prevede il ripristino per le 12 di oggi: cittadini esasperati dopo oltre 24 ore al freddo e senza corrente.