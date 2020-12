Covid, vaccino: in provincia in arrivo 13.712 dosi

CREMONA (28 dicembre 2020) - Dopo il simbolico Vax-Day di domenica, la macchina della Sanità scalda i motori per l’avvio della vera campagna vaccinale, che inizierà dal 4 gennaio. Ma come avverrà? Come si organizzerà la distribuzione delle dosi e quante saranno? Quali saranno le categorie coinvolte?

Il piano operativo è diviso in quattro fasi, con l’obiettivo di arrivare alla copertura del 90% della popolazione entro la fine dell’anno. La fase uno inizierà a giorni per svilupparsi tra gennaio-marzo coinvolgendo il 5% del target: operatori sanitari e socio sanitari, ospiti Rsa e over 80. La Fase Due, tra aprile e giugno, con il 15% di copertura, coinvolgerà persone con comorbilità severa, affetti da immunodeficienza e fragili di ogni età, persone a rischio elevato di malattia o morte; insegnanti e personale scolastico ad alta priorità. Con la Fase Tre (luglio-settembre) si spera di raggiungere una copertura complessiva del 50%: le categorie coinvolte saranno insegnanti e personale scolastico restante; lavoratori di servizi essenziali e di settori a rischio; carceri e comunità; persone con comorbilità di ogni età. Fase Quarta: tutto il resto della popolazione che rappresenta il restante 40% e che potrà vaccinarsi da ottobre a dicembre.

Al territorio di Cremona sono state destinate 13.712 dosi di vaccino per la seconda fase. Di queste, 5.635 sono destinate all’ospedale Maggiore di Cremona (hub provinciale), 3.472 all’Oglio Po di Casalmaggiore e 4.605 all’Asst di Crema.

