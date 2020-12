Chiusa dopo il terremoto, la scuola tornerà a vivere

CASALBUTTANO (29 dicembre 2020) - Con il nuovo anno è in arrivo una maxi opera per il paese della Norma: intervento di riqualificazione, adeguamento e miglioramento dal punto di vista sismico, strutturale, energetico e della sicurezza delle ex scuole medie. Edificio chiuso dopo il sisma del 2012 e che al termine dei lavori (circa 18 mesi di cantiere) vedrà il rilancio dello stabile di edilizia scolastica di inizio ‘900 con il ritorno della struttura di via Marconi come scuola media. Si tratta di un’opera dal costo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro, finanziata per 2 milioni attraverso risorse ministeriali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la parte restante dal Comune. La riqualificazione prevede migliorie sotto il profilo energetico, dell’illuminazione e del comfort interno e garantirà una nuova organizzazione della didattica, visto che attualmente ad esempio ci sono laboratori di arte che si svolgono nelle sale del palazzo Turina, sede del municipio. Lo storico stabile di via Marconi tornerà dunque ad ospitare gli studenti delle medie per una novità che riguarda i ragazzi di Casalbuttano ma anche gli studenti in arrivo da Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano.

