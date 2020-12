Nevicata intensa e black out generale da mezzogiorno alle 13

SONCINO (28 dicembre 2020) - Black out generale in tutto il Comune di Soncino per oltre un’ora, da mezzogiorno fino alle 13, causato dalla pesante nevicata. Telefoni, luce e connessione internet inutilizzabili per oltre 7.600 residenti che si sono dovuti arrangiare in attesa dell’intervento dei tecnici. Sul fronte strade, relativamente percorribili i tratti principali, mentre i mezzi spalaneve hanno raggiunto il centro storico solo poco prima delle 12 e decine di soncinesi sono rimasti bloccati sulle lastre di ghiaccio fra via Matteotti e Borgo Sera in particolare. Non si sono registrati gravi incidenti ma sulla via Bergamo due autoarticolati, rimasti bloccati all’altezza del cavalcavia in direzione di Gallignano, hanno immobilizzato il traffico fino quasi al primo pomeriggio.

